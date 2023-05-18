У Кіровоградській області є пошкодження через уламки збитої російської ракети і безпілотника

На щастя, обійшлося без постраждалих.

На Кіровоградщині сили протиповіряної оборони знищили російську крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник – у Кропивницькому районі.

Про це повідомив у Telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

В обох випадках не обійшлося без руйнувань. Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено три будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Уламки збитого безпілотника влучили в один із об’єктів. Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу.

Евакуйовано мешканців навколишніх дворів. Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія випустила по Україні 30 ракет морського, повітряного та наземного базування. Сили оборони знищили 29 з них.

Про влучання повідомляли в Одесі та Хмельницькій області. В Одесі пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури, загинула одна людина, поранені двоє. У Києві та області ППО збила всі ворожі цілі. Уоамки пошкодили подвірʼя, будинки, авто та гаражний кооператив. За даними від ОВА, атака на Одесу відбулась пізно ввечері, а на Хмельницьку область – вранці.