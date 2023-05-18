У ГУР прокоментували залізничну аварію в Криму: "Доки там терористи - спокою там не буде"

Тими самими шляхами росіяни перевозять зброю, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов назвав сходження з рейок поїзда в тимчасово окупованому Криму "цілком природним", оскільки цими коліями окупанти, ймовірно, перевозили зброю і бронетехніку для війни проти України.

Про це Юсов заявив в ефірі телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тими самими шляхами перевозять, напевно, й інші речі, але зокрема зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, які використовуються, щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників. Тому цілком природно, що ці шляхи не витримали, втомилися і тепер на якийсь час не функціонують", - сказав він.

У розвідці наголосили, що "абсолютно нормально і безпечно інфраструктура запрацює, коли Крим повернеться в українське міжнародно визнане законодавчо поле".

"Доки там терористи - спокою там не буде", - наголосив Юсов.

Нагадаємо, що сьогодні в російських ЗМІ повідомили, що в Криму з колій зійшли декілька вагонів поїзда. Т. зв. "Кримська залізниця" стверджує, що вагони вантажного поїзда зійшли з рейок "через втручання сторонніх осіб".

Наприкінці лютого невідомі герої підірвали колію в Бахчисарайському районі, в результаті рух було припинено. Окупанти спочатку замовчували подію, а потім намагались пояснити пошкодження нібито "проходженням важковоза".

У квітні окупанти почали встановлювати камери вздовж залізниці "для боротьби з партизанами".