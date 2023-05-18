Росія протягом доби атакувала 16 областей України

У Київській області під час нічної ракетної атаки ворога працювало ППО. Влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків є пошкодження декількох приватних будівель. Триває фіксація наслідків атаки, дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Житомирській вранці через падіння уламків ракет є пошкодження літньої кухні та сараю. Жертв та постраждалих немає.

У Полтавській вночі в області працювала ППО, ворожих влучань не зафіксовано. Дані уточнюються.

У Вінницькій у повітряному просторі сили ППО збили ракету. Дані уточнюються.

У Хмельницькій сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару. Пролунала серія вибухів. Працювали сили ППО. Є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Постраждалих немає. Інформація про руйнування уточнюється.

У Кіровоградській сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник – у Кропивницькому районі. В обох випадках не обійшлося без руйнувань. Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено три будинки. Обійшлося без постраждалих. Уламки збитого безпілотника влучили в один із об’єктів. Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуювали мешканців навколишніх дворів. Наразі інформація щодо загиблих та травмованих уточнюється.

У Чернігівській за добу було три обстріли Новгород-Сіверського району – били із мінометів, артилерії та САУ. У Семенівській громаді пошкоджено будівлю ФАП та місцевого навчального закладу. Без жертв.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили два артилерійські обстріли. Есманська громада: вночі був артилерійський обстріл – один вибух. Білопільська громада: зранку ворог з артилерії обстріляв територію громади – девʼять вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено пʼять приватних житлових будинків та нежитлове приміщення. Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано понад 180 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Білопільська громада зазнала обстрілу з міномету та АГС. У Зноб-Новгородській був артилерійський обстріл, обстріли з мінометів та ракетних систем залпового вогню "Град". Внаслідок обстрілу Новослобідської громади відбулося загорання житлового будинку. Інший приватний будинок пошкоджено. При спробі загасити пожежу цивільні особи були обстріляні з стрілецької зброї. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються. Також був обстріл населених пунктів громади з АГС. Середино-Будська громада: росіяни гатили з міномету та ствольної артилерії.

У Запорізькій за добу ворог завдав 90 ударів по 16 населених пунктах: 82 артилерійських (по Гуляйполю, Гуляйпільському, Новоандріївці, Новоданилівці, Білогір'ю, Щербакам), семи ударів з ракетних систем залпового вогню (по Залізничному, Степногірську, Малинівці, Полтавці, Кам'янському, Степовому) та авіаудару по Малій Токмачці. Зафіксовано руйнування 31 об'єкта: оселі та майно мирних людей. 68-річна жителька Гуляйполя загинула від отриманих травм під час обстрілу. У Степногірську під час ворожих атак поранення отримали троє – чоловіки 44, 51 та 70 років. Їх оперативно доставили до медичного закладу та надають всю необхідну допомогу.

У Дніпропетровській вчора за день ворог тричі гатив по Нікопольському району з важкої артилерії. У Мирівській громаді пошкоджені багатоквартирний будинок, 11 приватних садиб, господарська споруда, пасіка, дві автівки, шість газогонів, сім ліній електропередач, понівечені поштове відділення, два заклади культури, дитсадок, амбулаторія, сільгосппідприємство та магазин. У Марганецькій громаді потрощена агрофірма. Минулося без загиблих і постраждалих.

У Луганській минулої доби росіяни знов обстріляли Стельмахівку. Вчора вранці звідти вдалося евакуювати чотирьох людей. Також окупанти намагалися атакувати поблизу сусіднього Новоселівського, яке спорожніло декілька місяців тому. Крім того, ворог спробував наступати в районі Невського, завдав авіаційних ударів неподалік Діброви та Білогорівки. Вогонь артилерії окупаційні війська спрямували в бік Макіївки, Невського, Білогорівки та Діброви. За добу противник здійснив 94 обстріли (410 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур'їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка та Зарубинка. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаударів поблизу Масютівки, Кислівки та Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка та Берестове. По Циркунах був ракетний удар, ракетного удару, ймовірно, з С300. Ракета влучила в землю, пошкоджено приватний автомобіль. Без постраждалих. Внаслідок повторного обстрілу Новоосинового сталася лісова пожежа в районі Сіньківського лісництва.

У Донецькій сьогодні вночі з ЗРК С-300, РСЗВ "Смерч" та артилерії окупанти обстріляли Костянтинівку та Торецьк. Цілили по житловим секторам, є руйнації. Минулої доби під обстрілами були населені пункти: Авдіївка, Лиман, Гірник, Часів Яр, Костянтинівка, Красногорівка, Велика Новосілка, Курахівка, Неліпівка, Удачне, Варварівка, Бердичі, Катеринівка, Уманське, Карлівка, Майське, Времівка. Пошкоджено 20 житлових будинків, будівля ПрАТ "АЗМК", будівля палацу культури, радіолокаційне обладнання, дві залізничні колії, гараж, дві господарчі споруди, будівля залізничного переїзду, дві ЛЕП, трансформаторна підстанція, два газопроводи, два цехи вагонного депо "Укрзалізниці". За добу на Донеччині дві цивільні людини загинули, пʼятеро поранені.

У Миколаївській вночі внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Веснянської громади відбулося займання складського приміщення, яке було оперативно ліквідовано підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає. Вчора в одному з населених пунктів Воскресенської територіальної громади, в приватному секторі відбулась детонація снаряду, внаслідок чого пошкоджено дах та вікна у житловому будинку. Минулося без постраждалих. Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Внаслідок ворожого обстрілу по Очакову пошкоджено лінію електромережі. Наразі електропостачання відновлено. Постраждалих немає.

У Одеській вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по облцентру. Атака відбувалась з використанням різних ракет з різних напрямків. Одна цивільна особа загинула, двоє поранено.

У Херсонській за добу противник здійснив 90 обстрілів (529 снарядів), з них по Херсону – три обстріли (вісім снарядів). Всього за добу через російську агресію троє людей (з них одна дитина) загинули, ще восьмеро (з них одна дитина) дістали поранення. Ворог зруйнував два під’їзди житлового будинку в Херсоні. Обстріл відбувся 17 травня вночі. Країна-вбивця здійснила черговий теракт, – обстріляла магазин у селі Зеленівка, коли там були люди. Через обстріл постраждали пʼятеро людей. Внаслідок обстрілу постраждав 5-річний хлопчик. Його з тяжкими пораненнями намагалися доставити до лікарні Херсона. Але врятувати малого не вдалося. Ще троє дорослих та 16-річний підліток були доправлені до медзакладів Херсона. Хлопець знаходиться в тяжкому стані. У 24-річного чоловіка поранення середнього ступеня тяжкості. Двох госпіталізованих чоловіків врятувати не вдалося. В обід ворог обстріляв Херсон – тяжкі травми дістав 52-річний чоловік. Він знаходиться в хірургічному відділенні, лікарі борються за життя пораненого. О шостій годині вечора російська армія вкотре вдарила по житловому кварталу Херсона. Через обстріл троє осіб дістали поранення, їм надають необхідну медичну допомогу. Також через обстріли у місті пошкоджено одну з шкіл. Продовжуються обстріли з різного озброєння населених пунктів Козацьке та Веселе Каховського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено сім приватних будинків, одна людина поранена у Козацькому. Під час мінометного обстрілу житлових кварталів Берислава – влучання снарядів по території медичного закладу. Внаслідок ворожого обстрілу травмовано мешканця. Через обстріл Тягинки Бериславського району пошкоджено житлові будинки та поштове відділення. Продовжуються ворожі авіаудари по Кізомису та Станіславу. Пошкоджені житлові будинки. Постраждалих немає. Після останнього обстрілу пошкоджено електромережу у Кізомисі. Поблизу Малої Олександрівки на російській міні підірвався мирний житель. Через детонацію вибухівки 59-річний чоловік втратив частину ноги. Постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу.З деокупованої території області евакуйовано 147 осіб.

Нагадаємо, уночі Росія вчинила чергову ракетну атаку на Україну. Ворог випустив 30 ракет, з них 29 були збиті захисниками.