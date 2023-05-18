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ЗСУ просунулися на флангах Бахмутського напрямку, – Череватий

У боях знищено 130 окупантів, 145 дістали поранень, четверо потрапили в полон.

ЗСУ просунулися на флангах Бахмутського напрямку, – Череватий
Сергій Череватий

Українські захисники просунулися на Бахмутському напрямку вперед на відстань від 150 до 1700 метрів за добу, в боях знищено 130 окупантів, 145 дістали поранень, четверо потрапили в полон.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, передає "Інтерфакс-Україна".

"487 разів ворог завдавав ударів ствольною та реактивною артилерією по наших позиціях. Відбулося 25 бойових зіткнень, шість авіанальотів. У боях знищено 130 окупантів, 145 дістали поранень, четверо потрапили в полон", – розповів Череватий в ефірі телемарафону.

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Крім того, ЗСУ знищили дві самохідні артилерійські установки "Мста", БПЛА "Орлан-10" і вісім польових складів із боєприпасами.

"Під час боїв наші підрозділи, незважаючи на те, що не мають зараз переваги в техніці, снарядах і особовому складі, продовжують просуватися на флангах: на відстань від 150 до 1700 м вдалося за добу пройти", – додав Череватий.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила, що в передмісті Бахмута ЗСУ утримують майже 20 квадратних кілометрів, які були звільнені останніми днями. На окремих ділянках захисники просуваються. Ворог дещо просувався у самому Бахмуті. 

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