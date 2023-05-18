Головне за ніч. Четвер, 18 травня

Нічна ворожа масована ракетна атака, 36 бойових зіткнень на сході, бої за Бахмут та Мар’їнку , втрати окупантів, залізнична катастрофа в Криму.

Російська армія вночі випустила по Україні 30 ракет морського, повітряного та наземного базування. Сили оборони знищили 29 з них.

Атаку ворог здійснював у декілька хвиль, з 21:00 середи до 5:30 четверга, повідомили у Telegram Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Повітряні сили.

"Із літаків стратегічної авіації - двох Ту-160 та восьми Ту-95 - випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет «Калібр». А також дві крилаті ракети «Іскандер-К» із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів", – зазначив Залужний.

Також збито два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Києві під час нічної повітряної тривоги лунали вибухи. Це вже девʼята повітряна атака Росії на столицю від початку травня.

Падіння уламків зафіксовано на лівому березі, в Дарницькому та Деснянському районах.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що, за попередніми даними, всі ворожі цілі бути збиті ППО. "Цього разу атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА", – заявив він.

Попередня атака ворога на столицю відбулась два дні тому, 16 травня. Це була виняткова за щільністю атака ракетами різних типів, включно з аеробалістичними та балістичними. Українська ППО збила всі 18 цілей, зокрема 6 ракет "Кинджал".

У Київській області внаслідок російської повітряної атаки уламки збитих ракет впали на подвірʼя. Пошкоджено декілька приватних будинків та два авто. Постраждалих немає.

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по Хмельницькій області. Є влучання в обʼєкт інфраструктури в Хмельницькому районі. Також спрацювала протиповітряна оборона.

У Кіровоградській області є пошкодження через уламки збитої російської ракети і безпілотника. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Унаслідок ракетної атаки на Одесу є пошкодження промислової інфраструктури. Одна мирна людина загинула, ще двоє поранені. За уточненими даними, ушкодження спричинені не влучанням, а падінням уламків ворожих ракет.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 201 100 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Українські захисники просунулися на Бахмутському напрямку вперед на відстань від 150 до 1700 метрів за добу, в боях знищено 130 окупантів, 145 дістали поранень, четверо потрапили в полон, повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"487 разів ворог завдавав ударів ствольною та реактивною артилерією по наших позиціях. Відбулося 25 бойових зіткнень, шість авіанальотів. У боях знищено 130 окупантів, 145 дістали поранень, четверо потрапили в полон", - розповів Череватий в ефірі телемарафону.

Крім того, ЗСУ знищили дві самохідні артилерійські установки "Мста", БПЛА "Орлан-10" і вісім польових складів із боєприпасами.

17 травня росіяни вбили в Херсонській області трьох людей, поранили ще вісьмох. Серед жертв і поранених є діти.

Ворог відкривав вогонь по області 90 разів, випустивши 529 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Херсон росіяни обстрілювали тричі (вісім снарядів).

На залізничному перегоні поблизу Сімферополя зійшли з рейок щонайменше п'ять вагонів із зерном, повідомляють російські ЗМІ. Наразі рух припинено, шляхи перевіряють сапери.

Телеграм-канал Mash повідомляє, що нібито саморобний вибуховий пристрій був закладений під залізничні колії в районі села Чистеньке. Вибух стався під першими вагонами потяга. Пошкоджено 50 метрів полотна, діаметр вирви під рейками − близько 15 м, глибина близько 2 м.

Нібито обійшлося без постраждалих, але очевидці розповідали, що звук був настільки сильним, що його чули в сусідніх селах.

Нагадаємо, наприкінці лютого невідомі герої підірвали колію в Бахчисарайському районі, в результаті рух було припинено. Окупанти спочатку замовчували подію, а потім намагались пояснити пошкодження нібито "проходженням важковоза".

Панацеї від війни в Україні немає, але сторони мають створити умови для мирних переговорів, заявив спеціальний представник уряду КНР Лі Хуей під час візиту до Києва.

“Спеціальний представник у справах Євразії Лі Хуей відвідав Київ у вівторок і середу і обмінявся думками з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України та іншими лідерами держави щодо шляхів припинення українсько-російського конфлікту шляхом політичного врегулювання”, − повідомили у МЗС Китаю.

Китайські дипломати зазначають, що Китай готовий сприяти міжнародній спільноті у формуванні найбільшого спільного знаменника для врегулювання "української кризи", а також “докладати власних зусиль для припинення бойових дій і вогню та відновлення миру якнайшвидше”.

Нагадаємо, під час зустрічі з Лі очільник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.

Лі, який є колишнім послом КНР у Москві, також у межах свого турне відвідає Польщу, Францію, Німеччину і Росію. Він є найвищим китайським чиновником, який відвідав Україну з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

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