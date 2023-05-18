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На саміті G7 обговорять ідею проведення міжнародного мирного саміту щодо України (оновлено)

Захід стартує завтра у Хіросімі, лідери групи вже почали прибувати до Японії.

На саміті G7 обговорять ідею проведення міжнародного мирного саміту щодо України (оновлено)
Президент США Джо Байден прилетів до Японії напередодні саміту
Фото: EPA/UPG

Лідери країн “Групи семи” (G7) обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України на зустрічі, яка завтра стартує в Японії.

Про це пише Reuters з посиланням на офіційного представника ЄС. 

Саміт лідерів Японії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії та США відбудеться у місті Хіросіма і триватиме до 21 травня. 

Очільники країн-членів групи вже почали прибувати до Хіросіми, зокрема прилетіли президент США Джо Байден, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні та очільник японського уряду Фуміо Кісіда. Український президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті через відеозв'язок.

Італійська та японський прем'єри Джорджа Мелоні та Фуміо Кісіда
Італійська та японський прем'єри Джорджа Мелоні та Фуміо Кісіда

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Нагадаємо, однією з основних тем саміту G7 стане посилення підтримки України для боротьби з російським агресором. Лідери групи також стурбовані можливістю відновлення конфлікту в Азії через погіршення відносин з Китаєм. Вони побоюються, що Китай може спробувати захопити Тайвань силою, спровокувавши більш широкий конфлікт. Також говоритимуть про використання Пекіном “економічного примусу” у своїх закордонних відносинах.

Окрім того, Кісіда сподівається висвітлити ризики розповсюдження ядерної зброї під час зустрічі в Хіросімі, місці першого в світі атомного бомбардування.

Зазначимо, паралельно з самітом G7 у Китаї зібралися очільники центральноазіатських держав, вони проводять двосторонні зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб скріпити обіцянки про “тривалу” дружбу у "важливому документі".

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