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На Донеччині за добу ворог вбив двох та поранив п’ятьох мирних мешканців

Зокрема, серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці.

На Донеччині за добу ворог вбив двох та поранив п’ятьох мирних мешканців
Фото: Telegram/Павло Кириленко

На Донеччині за минулу добу, 17 травня, ворог вбив двох та поранив п’ятьох мирних мешканців. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. 

“Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці — 1 людина загинула, 1 поранена. У місті пошкоджені 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі та крамниця. Крім того, напередодні ворог ударив зі Смерчів по Удачненській громаді — пошкоджено 2 будинки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Донецькому напрямку під вогнем Курахівська громада: у Гострому пошкоджено виправний заклад, у  Курахівці 2 будинки, у Гірнику — ще 1. У Красногорівці снаряди влучили по 4 вулицям. Під обстрілами — район АКХЗ в Авдіївці та околиці Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку під обстрілами Часів Яр — пошкоджено 4 будинки.

На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Званівки, а також Торського, Зарічного та околиць Лимана.

Всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 2 загиблих і 5 поранених. 

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, Росія уночі атакувала Україну 30 крилатими ракетами та двома ударними БпЛА. ППО збила 29 пакет і всі безпілотники.

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