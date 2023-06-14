Внаслідок обстрілу росіянами автомобіля на Сумщині загинули 6 осіб.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 червня цього року російські військові обстріляли автомобіль «УАЗ», який рухався по території Середино-Будської територіальної громади.

Внаслідок обстрілу 6 осіб, серед яких двоє цивільних та четверо працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення.

Нагадаємо, вночі Повітряні сили знищили 3 крилаті ракети “Калібр” та 9 “Шахедів”. Ворог бив по Одесі та Донецькій області.