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Внаслідок обстрілу росіянами автомобіля на Сумщині загинули 6 осіб

Загинули двоє цивільних та четверо працівників лісового господарства.

Внаслідок обстрілу росіянами автомобіля на Сумщині загинули 6 осіб
Фото: Сумська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу росіянами автомобіля на Сумщині загинули 6 осіб. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 червня цього року російські військові обстріляли автомобіль «УАЗ», який рухався по території Середино-Будської територіальної громади. 

Внаслідок обстрілу 6 осіб, серед яких двоє цивільних та четверо працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення.

Нагадаємо, вночі Повітряні сили знищили 3 крилаті ракети “Калібр” та 9 “Шахедів”. Ворог бив по Одесі та Донецькій області.

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