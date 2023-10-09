КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"

Державне підприємство КБ "Луч" повторно звернулося до уряду та політичного керівництва країни через дії та висновки державної аудиторської служби. Конструкторське бюро повідомило, що через 10 днів після першого публічного звернення "щодо хибності висновків Держаудитслужби та пов’язаних з цим загроз" почалася нова ревізія.

Ця ревізія окремих питань діяльності ДП стосується, зокрема, включення прибутку до складу вартості продукції бюро. Держаудитслужба ще раніше звернулася до Міноборони із вимогою про стягнення отриманого підприємствами прибутку, повідомили в КБ "Луч".

"ДП «ДержККБ «ЛУЧ» за власні обігові кошти розробляє нові системи озброєння, ліквідовує наслідки ракетних ударів, відновлює та замінює пошкоджене обладнання та продукцію, здійснює релокацію виробництва та нарощує виробничі потужності. Ці обігові кошти формуються прибутком, отриманих в тому числі від державних контрактів. Дозволений розмір прибутку прямо передбачений постановою №363 від 3 березня 2021 року, чинною і зараз", – повідомили в бюро.

Там додали, що вимога Держаудитслужби щодо повернення прибутку "є критичною для діяльності підприємства і ставить під питання виживання оборонно-промислового комплексу".

"Вже третя за час воєнного стану перевірка ДАСУ викликає здивування та відволікає людські ресурси від розробки та виробництва озброєння", – прокоментували в ДП.

Конструкторське бюро вважає, що дії ДАСУ щодо вилучення ресурсів у підприємств ОПК суперечать державній політиці та призведуть до критичних наслідків.

"ДП «ДержККБ «ЛУЧ» публічно звертається до Кабінету міністрів України та Верховної Ради України ввести мараторій на проведення, в тому числі Держаудитслужбою, перевірок підприємств ОПК до припинення воєнного стану на території України", – додали в повідомленні.

Висновки Держаудитслужби, про які йдеться, трактують як порушення прибуток, який отримали приватні та державні компанії, співпрацюючи з міністерством оборони під час воєнного стану. Такий висновок служба зробила на основі урядової постанови 335. Наприкінці червня Державна аудиторська служба перевірила контракти Міноборони та заявила про порушення в них на 2,5 млрд гривень. На думку служби, українські виробники, що співпрацюють із міністерством, не повинні закладати прибуток у контракти з державою. ДАСУ вимагає повернути ці 2,5 млрд гривень.

Тодішній міністр оборони Олексій Резніков говорив, що норма цієї постанови про заборону на прибуток суперечить Цивільному і Господарському кодексам та низці інших законодавчих актів. У Мінекономіки у вересні спростовували висновки Держаудитслужби щодо відсутності права на прибуток у постачальників Міноборони.

21 вересня Верховна Рада ухвалила постанову, що скасовує норми урядової постанови 335 та гарантує підрядникам Міноборони компенсацію економічно обґрунтованих витрат.