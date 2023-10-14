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«П’ятниця тринадцяте» для Чорноморського флоту РФ: у ВМС розповіли деталі атаки на російські кораблі

Також підтвердили ураження буксиру «Бур».

«П’ятниця тринадцяте» для Чорноморського флоту РФ: у ВМС розповіли деталі атаки на російські кораблі
Фото: скриншот відео

Поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму був атакований корабель Чорноморського флоту РФ «Павел Державин». Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів деталі атаки на ворожий корабель.

«Вчора була «п’ятниця тринадцяте» для Чорноморського флоту РФ. Двічі було уражено патрульний корабель «Павел Державин». Лише з другого разу він зрозумів, що йому пора вже вшиватися з нашого Севастополя. Там само підтверджуємо ураження буксиру «Бур». Його відбуксовують, у нього є відповідні пошкодження», – розповів речник.

Плетенчук зазначив, що наразі не може розкрити всі деталі операції, а саме – чим були атаковані російські кораблі та якого характеру пошкодження суден. Однак наголосив, що кораблі РФ були уражені.

Нагадаємо, 12 жовтня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що корабель Чорноморського флоту РФ «Павел Державин» напередодні отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя.

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