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У Маріуполі мігранти з Центральної Азії створили щонайменше дві етнічні банди, які торгують зброєю та наркотиками, – ЦНС

Окупанти звезли до Маріуполя більш як 25 тисяч будівельників з РФ та країн Центральної Азії.

У Маріуполі мігранти з Центральної Азії створили щонайменше дві етнічні банди, які торгують зброєю та наркотиками, – ЦНС
Ілюстративне фото: Маріуполь під російської окупацією
Фото: скриншот

У Маріуполі мігранти з Центральної Азії створили щонайменше дві етнічні банди, які торгують зброєю та наркотиками, повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на джерела у місцевому підпіллі. 

“Окупанти звезли до Маріуполя більш як 25 тисяч будівельників з рф та країн Центральної Азії. Таким чином ворог вирішує проблему з нестачею робочої сили, адже місцеві мешканці не хочуть працювати на окупантів, та одночасно змінює демографічний склад міста”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що мігранти вже створили щонайменше дві етнічні банди, що займаються торгівлею зброєю та наркотиками, контрабандою, збором металобрухту та нелегальними перевезеннями й будівництвом.

Нагадаємо, у кінці вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти посилено будують укріплення під Маріуполем. Окупанти облаштовують там "повний набір" укріплень.

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