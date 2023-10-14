У Маріуполі мігранти з Центральної Азії створили щонайменше дві етнічні банди, які торгують зброєю та наркотиками, – ЦНС

Окупанти звезли до Маріуполя більш як 25 тисяч будівельників з РФ та країн Центральної Азії.

У Маріуполі мігранти з Центральної Азії створили щонайменше дві етнічні банди, які торгують зброєю та наркотиками, повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на джерела у місцевому підпіллі.

“Окупанти звезли до Маріуполя більш як 25 тисяч будівельників з рф та країн Центральної Азії. Таким чином ворог вирішує проблему з нестачею робочої сили, адже місцеві мешканці не хочуть працювати на окупантів, та одночасно змінює демографічний склад міста”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мігранти вже створили щонайменше дві етнічні банди, що займаються торгівлею зброєю та наркотиками, контрабандою, збором металобрухту та нелегальними перевезеннями й будівництвом.

Нагадаємо, у кінці вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти посилено будують укріплення під Маріуполем. Окупанти облаштовують там "повний набір" укріплень.