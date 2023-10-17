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Сили оборони мають частковий успіх на Таврійському напрямку, – Штупун

Йдеться про відрізок західніше Вербового.

Сили оборони мають частковий успіх на Таврійському напрямку, – Штупун
Фото: Генштаб

Сили оборони мають частковий успіх у районі західніше Вербового у Запорізькій області, там українські військові просунулися на відстань близько кілометра. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"Українські військові не допустили втрати позицій південно-західніше Новоданилівки та Роботиного на Запоріжжі, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольстькому напрямку. Зокрема, Сили оборони мають частковий успіх в районі західніше Вербового та просунулись на відстань близько кілометра", – зазначив Штупун.

За словами речника, ворог продовжує кидати вперед піхоту, серед них - мотострільці, мобілізовані з тимчасово окупованих територій та підрозділи «Шторм» та «Шторм Z».

Щодо ситуації навколо Авдіївського терикону, Штупун відзначив, що українські війська продовжують оборону в тому районі.

"Росіяни завжди багато фантазують, вони вже "знищили" там за їхніми підрахунками стільки наших літаків, що у нас стільки ніколи не було, тому їхні фантазії хай залишаються фантазіями. А терикон важливий тим, що це панівна висота на тому напрямку, тобто з неї все добре видно, добре прострілюється, тому вона важлива", – зазначив речник.

Штупун також додав, що всі росіяни, які намагались зайти на територію терикону, були ліквідовані.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 жовтня, Сили оборони знищили близько 800 російських військових, 14 танків та 26 артилерійських систем ворога. На фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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