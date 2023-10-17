​ВАКС зменшив розмір застави нардепу Дубневичу на 30 млн гривень

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави нардепу Ярославу Дубневичу з 86 до 56 млн гривень.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що судді задовольнили клопотання захисників Дубневича та зменшили заставу на 30 млн грн, які вносила за нього його колишня дружина.

Ці гроші за клопотанням захисту будуть перераховані Збройним силам України.

Нагадаємо, сьогодні Дубневич не прибув до Національного антикорупційного бюро для повідомлення йому про підозру, тож вповноважений прокурор САП оголосив його в розшук. Однак, пізніше Дубневич "знайшовся" і заявив, що лежить в українській лікарні. Він вийшов на відеозв'язок у засіданні по справі щодо привласнення 93 млн гривень "Укрзалізниці", де він є обвинуваченим.

Дубневич також є шостим підозрюваним у справі про розкрадання газу. Підозру йому оголосили лише 10 жовтня, в той час як інші фігуранти отримали їх в 2018 (за епізодом про розкрадання газу на 1,4 млрд гривень) та в 2020 (за епізодом про розкрадання на 729,8 млн).

"За версією слідства, впродовж 2013-2017 років депутат організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,1 млрд грн", – пояснили в бюро.

Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. Заради здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за пільговими цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Однак, як встановили детективи НАБУ, "пільговий" газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для виробництва тепла для населення. Натомість цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електроенергії, яку надалі реалізували ДП "Енергоринок" за ринковою ціною.

Прибутковість виробництва електроенергії Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 100% (проти 3-5%, закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг на підставі поданих вказаними ТЕЦ документів та обґрунтувань).

НАБУ оцінило надприбутки у понад 3,5 млрд грн. Дубневич, як стверджує слідство, у 2013-2018 організував відмивання частини вказаних коштів на суму понад 450 млн грн. Для цього він перевів їх на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах. Кошти змішувалися та маскувалися і потім поверталися в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні.