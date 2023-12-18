Урсула Фон дер Ляєн привітала ухвалення 12-го пакету санкцій проти РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 2 лютого 2023 року

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн схвалює політичну угоду щодо 12 пакету санкцій проти Росії.

Про це президентка Єврокомісії написала у мережі "Х".

"Я вітаю політичну угоду щодо 12-го пакету санкцій. Ми продовжуємо стояти з Україною, попри все. Ми жорстко припиняємо спроби обходу і запроваджуємо санкції щодо більшої кількості товарів, включно з алмазами", – написала вона.

Сьогодні, 18 грудня, ЄС схвалив 12-ий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Відтак, поетапне введення непрямих заборон на імпорт діамантів буде завершено до 1 вересня 2024 р.

До санкційного списку внесли: