Урсула Фон дер Ляєн привітала ухвалення 12-го пакету санкцій проти РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн схвалює політичну угоду щодо 12 пакету санкцій проти Росії.
Про це президентка Єврокомісії написала у мережі "Х".
"Я вітаю політичну угоду щодо 12-го пакету санкцій. Ми продовжуємо стояти з Україною, попри все. Ми жорстко припиняємо спроби обходу і запроваджуємо санкції щодо більшої кількості товарів, включно з алмазами", – написала вона.
Сьогодні, 18 грудня, ЄС схвалив 12-ий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Відтак, поетапне введення непрямих заборон на імпорт діамантів буде завершено до 1 вересня 2024 р.
До санкційного списку внесли:
- заборону громадянам Росії володіти, контролювати або обіймати будь-які посади в керівних органах юридичних осіб, організацій або органів, що надають гаманець із криптоактивами, рахункові чи депозитарні послуги російським особам та резидентам;
- розширення заборони надання послуг програмного забезпечення для управління підприємствами та програмного забезпечення для промислового проєктування та виробництва;
- заборону на транзит усіх товарів, які РФ може використовувати у війні;
- суворіші правила дотримання стелі цін на нафту. Крім того, посилений механізм обміну інформацією дозволить краще ідентифікувати судна та організації, які здійснюють злочинні дії при транспортуванні російської нафти та нафтопродуктів;
- запровадження правил повідомлення про продаж танкерів будь-якій третій країні, щоб зробити прозорішими їх продаж та експорт. Йдеться, зокрема, про випадок уживаних танкерів, які можна використовувати для обходу заборони на імпорт російської нафти або нафтопродуктів та цінового обмеження G7.