Брінк звернулася до конгресу США з закликом виділити додаткову допомогу для України

Посол США Бріджит Брінк закликає виділити додатковий пакет допомоги Україні, завдяки якому Україна зможе продовжувати боротися проти Росії. Про це Брінк заявила в інтервʼю CNN та опублікувала коментар у соцмережі X.
"Моє послання до всіх полягає в тому, що вкрай важливо, щоб додатковий пакет для України був прийнятий якомога швидше. Це терміново. Вкрай важливо захистити та утримати здобутки, яких українці досягли до цього часу. А також захистити нашу національну безпеку", — ідеться у коментарі Брінк.
- Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу наступного тижня. Демократи намагалися домовитися і навіть пропонували провести ще одну сесію наступного тижня; Байден казав, що готовий на компроміс, а республіканці – що все підтримають, однак Білий дім мусить почати діалог з ними й погодитися на жорсткі зміни в міграційному законодавстві. Іншими словами: ніхто не хоче нічим і нікому поступатися. Докладно – в матеріалі на LB.ua.
- Сенат учора погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордон, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде.
- Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.