Брінк звернулася до конгресу США з закликом виділити додаткову допомогу для України

Посол США Бріджит Брінк закликає виділити додатковий пакет допомоги Україні, завдяки якому Україна зможе продовжувати боротися проти Росії. Про це Брінк заявила в інтервʼю CNN та опублікувала коментар у соцмережі X.

"Моє послання до всіх полягає в тому, що вкрай важливо, щоб додатковий пакет для України був прийнятий якомога швидше. Це терміново. Вкрай важливо захистити та утримати здобутки, яких українці досягли до цього часу. А також захистити нашу національну безпеку", — ідеться у коментарі Брінк.