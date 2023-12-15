Україна залучить від ЄБРР 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго", — Шмигаль

Україна залучить 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" від ЄБРР в проходженні опалювального сезону. Відповідні угоди підписали сьогодні, 15 грудня, — повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Глава уряду назвав відповідні угоди вагомим внеском партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне енергоживлення українських споживачів.
Також спільно з ЄБРР будуть реалізовані проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.
"Вдячні ЄБРР, особисто пані президенту Оділь Рено-Бассо та всім нашим партнерам за підтримку енергетичного сектору України", — зазначив Шмигаль.
- У листопаді Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та НАК "Нафтогаз України" підписали угоду про залучення кредиту на 200 млн євро.