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Уночі сили ППО збили 17 російських "шахедів" із 22

Також над Чорним морем знищено ворожу ракету Х-59.

Уночі сили ППО збили 17 російських "шахедів" із 22
Військові ЗСУ
Фото: Генштаб

Уночі російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що ворог випустив 22 безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили 17 цілей.

Про наслідки можливих прильотів поки що невідомо.

У Силах оборони півдня України уточнили, що у їхній зоні відповідальності знищено вісім "шахедів", атаку відбивали 2,5 години.

Два БпЛА були вражені на Херсонщині, чотири - на Миколаївщині, два - на Дніпропетровщині.

Під час цієї атаки ворог також здіснив ще й пуск ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Підрозділами ППО ціль було знищено над морем.

Нагадаємо, за 10 днів березня РФ застосувала проти України вже 175 "шахедів". 151 вдалося збити.

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