Повернення контролю над "вишками Бойка" і знищення флоту: ГУР презентувало фільм "Війна за море: від Дніпра до Криму"

Головне управління розвідки представило документальний фільм "Війна за море: від Дніпра до Криму". Військові ГУР розповіли про успішні операції проти ворога в Чорному морі та висадку захисників на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

Дії сил оборони в Чорному морі є підготовкою до серйозної операції в Криму, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Цитати зі стрічки навели на каналі ГУР у Telegram.

Деталі війни за море також описали воїни зі складу ГУР, які брали участь у плануванні та реалізації бойових місій, повʼязаних одним стратегічним задумом.

Влітку 2023 бійці спецпідрозділу "Шаман" скористалися неуважністю окупантів і переправилися на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

"Ми зрозуміли, що противник не досить обізнаний в обстановці. Здійснили на човнах захід на територію противника у міжпозиційний простір, висадилися, відразу відбулося декілька інтенсивних зіткнень зі спостережними постами противника. Деякі спостережні пости були майже у повному складі знищені або взяті у полон", – пригадав перші кроки створення лівобережного плацдарму командир спецпідрозділу з позивним Шаман.

У липні 2023 бійці спецпідрозділу Тимура повернули під контроль держави нафтогазовидобувну платформу "Україна", а згодом брали участь у кримській операції "Пробудження сили".

"У ворога не буде панування у морі ніколи, що б вони там собі не придумували. Це наше Чорне море, це наші «вишки», наш Крим, наш Зміїний острів", – заявив командир спецпідрозділу ГУР МО України.

Знищення кораблів ворожого флоту – зона відповідальності спецпідрозділу “Group 13”. У ГУР наголосили, що кожна подібна місія вимагає значної підготовки.

"Ми розуміємо як треба маневрувати, під яким кутом заходити, з якої сторони. Ми оцінюємо дуже багато факторів перед тим, як атакувати. І після цього вже починається пошук цілі. Після виявлення, коли борти виходять на вигідну позицію, здійснюється одночасна атака всіма бортами", – пояснив командир підрозділу з позивним Тринадцятий.

"Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули", – сказав керівник ГУР Кирило Буданов.