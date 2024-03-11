РФ тримає у Середземному морі 2 ракетоносії залпом до 12 ракет

Російська Федерація вивела у Середземне море на бойове чергування три кораблі, два із яких є носіями крилатих ракет "калібр" загальним залпом до 12 ракет.

Як повідомив Генштаб, станом на 07:00 11.03.2024:

в акваторії Чорного моря ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі один ворожий корабель;

в Середземному морі три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 26 суден, з них два рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря – 18 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Фото: Війсково-морські сили Кількість ворожих кораблів у морях

У ВМС нагадали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).