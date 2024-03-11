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РФ тримає у Середземному морі 2 ракетоносії залпом до 12 ракет

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.

РФ тримає у Середземному морі 2 ракетоносії залпом до 12 ракет
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Російська Федерація вивела у Середземне море на бойове чергування три кораблі, два із яких є носіями крилатих ракет "калібр" загальним залпом до 12 ракет.

Як повідомив Генштаб, станом на 07:00 11.03.2024:

  • в акваторії Чорного моря ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі один ворожий корабель;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 26 суден, з них два рухалися з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 18 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Кількість ворожих кораблів у морях
Фото: Війсково-морські сили
Кількість ворожих кораблів у морях

У ВМС нагадали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

  • Втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна. З лютого 2022 Чорноморський флот РФ зазнав величезних втрат від України. Про таке пишуть іноземні ЗМІ. 
  • 8 березня у ВМС повідомили, що у Чорному морі вже четверту добу не було жодного російського військового корабля. У складі Чорноморського флоту РФ на ходу більш як 30 суден, з них – десять ракетоносіїв.
  • У ніч на 5 березня російське судно "Сергій Котов" атакували українські безпілотники. У ГУР повідомили, що атаку провели їхні фахівці з Group 13, які застосували морські дрони Magura. Раніше цей катер уже атакували декілька разів, але потопити його не вдавалося.
  • Вогневе ураження "котова" відбулося у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько $65 мільйонів.
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