"...За дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", - заявив Президент.

"Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором".

Таку заяву зробив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 10 березня, коментуючи слова Папи Римського про "білий прапор" для України.

Зеленський зазначив, що у нашій державі раніше було багато "білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами", і тепер "це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась".

"Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. Я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", - відреагував Зеленський.

Він подякував усім, хто "в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, дякую всім, хто допомагає та хто дійсно поруч – діями та молитвами".

Про яку репліку глави Католицької церкви йдеться