Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні
CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
​Попередник, старість, Україна, мільярдери й аборти. Про що президент Байден говорив у Конгресі
​Попередник, старість, Україна, мільярдери й аборти. Про що президент Байден говорив у Конгресі
У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"
У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"
Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України

"...За дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", - заявив Президент.

Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

"Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором".

Таку заяву зробив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 10 березня, коментуючи слова Папи Римського про "білий прапор" для України.

Зеленський зазначив, що у нашій державі раніше було багато "білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами", і тепер "це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась".

"Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. Я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", - відреагував Зеленський.

Він подякував усім, хто "в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, дякую всім, хто допомагає та хто дійсно поруч – діями та молитвами".

Про яку репліку глави Католицької церкви йдеться

  • Папа Римський Франциск заявив, що Україна повинна мати, за його словами, "мужність підняти білий прапор переговорів" і домовитися про припинення війни з Росією.
  • У пресслужбі Ватикану згодом пояснили, що Понтифік закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
  • Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи вислів Папи Франциска, підкреслив, що можна ще заохотити президента РФ Володимира Путіна набратися мужності і вивести свої війська з України.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наша держава ніколи не підніме інших прапорів, крім синьо-жовтого. Кулеба також закликав Святий Престіл "не повторювати помилок минулого та підтримати Україну та її народ у їхній справедливій боротьбі за своє життя". Також міністр запросив Понтифіка в Україну.
  • А глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) закликав іти до сповіді тих, хто не вірить у перемогу України над Росією.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies