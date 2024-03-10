"Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором".
Таку заяву зробив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 10 березня, коментуючи слова Папи Римського про "білий прапор" для України.
Зеленський зазначив, що у нашій державі раніше було багато "білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами", і тепер "це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась".
"Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. Я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", - відреагував Зеленський.
Він подякував усім, хто "в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, дякую всім, хто допомагає та хто дійсно поруч – діями та молитвами".
Про яку репліку глави Католицької церкви йдеться
- Папа Римський Франциск заявив, що Україна повинна мати, за його словами, "мужність підняти білий прапор переговорів" і домовитися про припинення війни з Росією.
- У пресслужбі Ватикану згодом пояснили, що Понтифік закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
- Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи вислів Папи Франциска, підкреслив, що можна ще заохотити президента РФ Володимира Путіна набратися мужності і вивести свої війська з України.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наша держава ніколи не підніме інших прапорів, крім синьо-жовтого. Кулеба також закликав Святий Престіл "не повторювати помилок минулого та підтримати Україну та її народ у їхній справедливій боротьбі за своє життя". Також міністр запросив Понтифіка в Україну.
- А глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) закликав іти до сповіді тих, хто не вірить у перемогу України над Росією.