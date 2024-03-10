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Прикордоння Сумщини зазнало 32 обстрілів за день

Окупанти задіяли дрони, авіацію, артилерію.

Прикордоння Сумщини зазнало 32 обстрілів за день
Наслідки російських обстрілів Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Упродовж неділі, 10 березня, росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. 

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Було зафіксовано 184 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

У Миропільській громаді ворог бив з мінометів (16 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

У Великописарівській зафіксували артилерійські обстріли (31 вибух), ракетний удар (2 вибухи), обстріли РСЗВ (23 вибухи), авіаудар КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи) та атаку FPV-дроном (2 вибухи).

У Краснопільській громаді були мінометні обстріли (3 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).

У Хотінській росіяни били з мінометів (4 вибухи).

На територію Середино-Будської громади рашисти скинули 24 міни.

По Есманьській громаді був авіаудар РБК-500 (1 вибух) та артилерійський обстріл (2 вибухи).

По Білопільській були удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи), обстріл з АГС (15 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).

По Юнаківській громаді росіяни вдарили з мінометів (2 вибухи), також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та авіаудар FPV дроном (1 вибух).

У Новослобідській громаді зафіксували обстріл РСЗВ (13 вибухів) та артилерійський обстріл (12 вибухів).

По Шалигинській ворог бив з артилерії (11 вибухів).

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