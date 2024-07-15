УП: в Одеській області під час перевірки авто напали на прикордонників. Нападника застрелили

В Одеській області напали на прикордонний наряд. Напад відбувся в Мар'янівці (15 км до молдовського кордону) під час перевірки транспортного засобу, в якому, окрім водія, перебували ще четверо людей, пише УП із посиланням на дані речника ДПСУ Андрія Демченка і інформацію від анонімних джерел.

Двоє людей з машини почали тікати в різні напрямки, а згодом один із них напав на військовослужбовця. Задля збереження свого життя прикордонник був змушений застосувати зброю.

Спочатку він зробив попереджувальні постріли, а потім стріляв у бік нападника. Той загинув. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть чоловіка та тілесні ушкодження в прикордонника.

"Інформація, яка почала ширитися на окремих ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін втікачу, не відповідає дійсності. За цим фактом повідомлено ДБР, інші правоохоронні органи та підрозділи прокуратури. Тривають невідкладні слідчі дії. Військовослужбовців не затримували. Відзначу, на жаль, це вже не перший випадок нападу на прикордонний наряд порушниками, в результаті яких військовослужбовці вимушені застосовувати зброю для збереження свого життя та здоров’я", – сказав Демченко.

За даними УП, втікачами були четверо військових-дезертирів.