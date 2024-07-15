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Росія замість лікування кидає своїх поранених військових на "м'ясні штурми"

Британська газета The Telegraph поспілкувалася щодо цього з українськими військовими. 

Поранені росіяни поскаржилися на відправку в бій
Фото: скріншот
Поранені росіяни поскаржилися на відправку в бій

Поранених російських військових примушують повертатися на поле бою замість лікування, пише The Telegraph. Газета поспілкувалася з деякими українськими захисниками, і вони назвали "нормальною практикою" бачити в боях поранених окупантів, "які хиталися".

Українці також повідомляли про взяття в полон росіян, що постраждали від поранень у попередніх атаках. Перед відправкою в нові бої їм надали мінімальну медичну допомогу. 

Деякі з цих росіян виходили на поле бою на милицях. Інші поранені окупанти записали відео, благаючи своє начальство про належне лікування. В одному з таких звернень двоє росіян з видимими пораненнями скаржилися, що командир відправив їх штурмувати будівлі та що єдиною медичною допомогою були їхні власні аптечки. 

Один військовослужбовець, який потрапив в український полон, керував бронемашиною із закривавленими ганчірками на пораненому оці.

"Тактика показує очевидну зневагу до піхоти, оскільки командири кидають тисячі людей на передову в повільному та виснажливому літньому наступі", – вважають у газеті.

Іноді штурмові загони росіян складаються з в'язнів і покалічених. Багато хто просто слугує "щитом" для наступної хвилі солдатів. Як живий щит використовує Росія і українських полонених. 

Український солдат із позивним Хантер розповів журналістам про "нерідкі випадки", коли російських солдатів "просто залишають на позиціях помирати".

"Це поширена ситуація, коли в полон потрапляють поранені російські військові. За їхніми словами, вони були кинуті напризволяще без їжі та води помирати власними товаришами", – сказав він.

  • За даними Генштабу, Росія втратила понад 560 000 окупантів убитими та пораненими. Щодня вона втрачає близько 1000 осіб. 
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