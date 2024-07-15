За словами президента, сьогодні, у День Української Державності, потрібно зосередитися на битві, яку Україна повинна виграти.

Президент України Володимир Зеленський привітав із Днем Української державності.

У записаному відеозверненні він нагадав, що 8 липня Росія прямим влучанням ракети Х-101 поцілила у "Охматдит"."З «Охматдиту» світ побачив тисячі фото й відео. Того, що сталося. І як українці згуртувалися.Побачив, як Україну хочуть убити. І як попри все Україна долає удари", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що українці боряться проти страшного ворога, якого не назвеш людиною і який нескінченно далекий від справжнього християнства, і його необхіднео здолати.

"Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження. Яке зневажає правду і людську, і Божу та знецінює всіх, окрім себе. Росія саме на цьому будує свою державність. Але ми з вами інші", – зазначив президент.

Він подякував кожному, хто після удару по "Охматдиту" прийшов туди, і всіх, хто рятує після кожних подібних злочинів Росії.

"І я дякую всім у світі, хто не мовчав і хто шукає рішення, щоб підтримати наш захист життя. Хто допомагає нашому захисту неба, хто підтримує наших воїнів зброєю, хто забезпечує тиск на Росію за все її зло", – додав глава України.

Зеленський зазначив, що сьогодні, у День Української Державності, потрібно зосередитися на битві, яку Україна повинна виграти.

"Ця битва – заради нашої незалежності. Заради того, щоб цю незалежність могли успадкувати наступні покоління. Успадкувати, а не виборювати. Щоб ми їм дали гордість за Україну, а не її біль. І щоби жодні «путіни» більше не сміли приносити сюди руїни та страждання", – сказав президент.

Також нагадав, що державний кордон України із РФ повинен стати "справжньою межею" між глобальним світом і Росією.

"Ми повинні перемогти це зло, і Україна це зробить. Тут завжди буде Україна. Наша історія. Наші люди. Наша держава", – додав глава України.