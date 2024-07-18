Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти до Великобританії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії на четвертий саміт Європейської політичної спільноти.
Про це Зеленський повідомив у телеграмі.
Главу України зустрів новопризначений посол України у Великобританії Валерій Залужний.
"Я прибув до Великої Британії для участі в саміті, двосторонніх зустрічей із партнерами, підписання нових безпекових угод", – зазначив Зеленський і додав, що окремою програмою є відносини України із Великою Британією.
Він анонсував зустріч із королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній.
Також країни підпишуть міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговорять майбутню оборонну співпрацю та розширення можливостей захисту.
"З перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України. Саме така рішучість потрібна, щоб зупинити російський терор", – наголосив президент.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових цілях у Росії.
- Однак вже наступного дня у Міністерстві оборони Великої Британії уточнили, що урядова політика «не змінилася» щодо розміщення ракет великої дальності, попри коментарі прем’єр-міністра, в яких говорилося, що він послаблює обмеження на використання ракет.
- 7 липня новий міністр оборони Великої Британії Джон Хілі під час візиту до Одеси пообіцяв посилити підтримку України та анонсував великий пакет військової допомоги.