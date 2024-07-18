Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
У Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових
У Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
ГоловнаСвіт

Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти до Великобританії

Він анонсував підписання міжурядової угоди про підтримку українського ОПК.

Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти до Великобританії
Валерій Залужний зустрічає у Великобританії Володимира Зеленського
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії на четвертий саміт Європейської політичної спільноти.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі.

Главу України зустрів новопризначений посол України у Великобританії Валерій Залужний.

"Я прибув до Великої Британії для участі в саміті, двосторонніх зустрічей із партнерами, підписання нових безпекових угод", – зазначив Зеленський і додав, що окремою програмою є відносини України із Великою Британією. 

Він анонсував зустріч із королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній.

Також країни підпишуть міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговорять майбутню оборонну співпрацю та розширення можливостей захисту.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України. Саме така рішучість потрібна, щоб зупинити російський терор", – наголосив президент. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies