Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти до Великобританії

Він анонсував підписання міжурядової угоди про підтримку українського ОПК.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії на четвертий саміт Європейської політичної спільноти.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі.

Главу України зустрів новопризначений посол України у Великобританії Валерій Залужний.

"Я прибув до Великої Британії для участі в саміті, двосторонніх зустрічей із партнерами, підписання нових безпекових угод", – зазначив Зеленський і додав, що окремою програмою є відносини України із Великою Британією.

Він анонсував зустріч із королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній.

Також країни підпишуть міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговорять майбутню оборонну співпрацю та розширення можливостей захисту.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України. Саме така рішучість потрібна, щоб зупинити російський терор", – наголосив президент.