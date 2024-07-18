Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
У Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових
У Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
ГоловнаСвіт

Парламент Ізраїлю підтримав резолюцію проти визнання Палестини

Резолюцію підтримали 68 із 120 членів парламенту.

Парламент Ізраїлю підтримав резолюцію проти визнання Палестини
Засідання Кнесету, Єрусалимі, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Парламент Ізраїлю прийняв резолюцію, в якій висловив офіційну незгоду щодо незалежної Палестини, попередивши, що вона може стати базою для терористичних груп.

Про це пише Bloomberg.

"Кнесет категорично виступає проти створення палестинської держави на захід від річки Йордан", – йдеться в резолюції. 

Документ підтримали 68 із 120 членів парламенту на засіданні в Єрусалимі.

У виданні нагадали, що приблизно три чверті членів ООН висловили свою підтримку або визнання палестинської державності.

"Хоча перспектива мирного співіснування з Ізраїлем виглядає дедалі віддаленішою у світлі війни, що вирує в секторі Газа, деякі союзники Ізраїлю кажуть, що рішення про створення двох держав, яке обговорюється десятиліттями, є тим, що необхідно для просувати мир на Близькому Сході", – йдеться у матеріалі. 

Резолюція Кнесету є доповненням його попередньої позиції, яку він висловив на початку цього року. У ній йшлося про те, що палестинську державу не можна проголосити в односторонньому порядку.

У 2009 році прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що прийме демілітаризовану палестинську державу, якщо вона визнає Ізраїль. Проте згодом переговори зірвалися. 

Нетаньяху має відвідати Вашингтон наступного тижня, де, як очікується, адміністрація Байдена закликатиме прийняти рішення про створення двох держав як спосіб залучення арабських держав до відновлення Гази для нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна визнає державність як Ізраїлю, і Палестини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies