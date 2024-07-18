Парламент Ізраїлю підтримав резолюцію проти визнання Палестини

Парламент Ізраїлю прийняв резолюцію, в якій висловив офіційну незгоду щодо незалежної Палестини, попередивши, що вона може стати базою для терористичних груп.

Про це пише Bloomberg.

"Кнесет категорично виступає проти створення палестинської держави на захід від річки Йордан", – йдеться в резолюції.

Документ підтримали 68 із 120 членів парламенту на засіданні в Єрусалимі.

У виданні нагадали, що приблизно три чверті членів ООН висловили свою підтримку або визнання палестинської державності.

"Хоча перспектива мирного співіснування з Ізраїлем виглядає дедалі віддаленішою у світлі війни, що вирує в секторі Газа, деякі союзники Ізраїлю кажуть, що рішення про створення двох держав, яке обговорюється десятиліттями, є тим, що необхідно для просувати мир на Близькому Сході", – йдеться у матеріалі.

Резолюція Кнесету є доповненням його попередньої позиції, яку він висловив на початку цього року. У ній йшлося про те, що палестинську державу не можна проголосити в односторонньому порядку.

У 2009 році прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що прийме демілітаризовану палестинську державу, якщо вона визнає Ізраїль. Проте згодом переговори зірвалися.

Нетаньяху має відвідати Вашингтон наступного тижня, де, як очікується, адміністрація Байдена закликатиме прийняти рішення про створення двох держав як спосіб залучення арабських держав до відновлення Гази для нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна визнає державність як Ізраїлю, і Палестини.