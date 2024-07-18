Майже половина експорту газу з Азербайджану у 2024 році припаде на Європу

Цифра сягне 13 млрд кубометрів проти 8 млрд у 2021 році.

У 2024 році обсяг експорту газу з Азербайджану сягне 25 млрд кубометрів. Із них 13 млрд припаде на Європу.

Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо 2021 року загальний обсяг експорту газу становив 18 млрд кубометрів, то цьогоріч цей показник становитиме 25 млрд кубометрів", - сказав Алієв в Оксфорді, виступаючи на круглому столі в межах четвертого саміту "Європейського політичного союзу".

За словами лідера Азербайджану, у 2021 році Європа імпортувала 8 млрд кубометрів блакитного палива.

Алієв додав, що стратегічне партнерство з ЄС у сфері енергетики передбачає "подвоєння поставок нашого газу в Європу до кінця 2027 року". Йдеться про 20 млрд кубометрів.

Природний газ Азербайджану купують Болгарія, Греція, Італія, Угорщина та Румунія, які є членами Євросоюзу, два держави-кандидати на вступ - Грузія і Сербія, а також Туреччина.

Алієв також сказав, що за кілька місяців Азербайджан може вийти на ринок газу Словенії. Президент наголосив, що, окрім цього, Баку є надійним постачальником нафти.

"Наразі із середземноморського порту Джейхан у Туреччині ми постачаємо нафту до різних пунктів призначення, включно з дуже чутливими пунктами призначення, які значною мірою залежать від азербайджанської нафти. У деяких країнах споживання азербайджанської нафти становить 50 і більше відсотків їхнього попиту", - розповів президент Азербайджану.