Росіяни на Харківському напрямку почали частіше здаватися в полон, — Юсов

Російські військові з початком активного наступу у Харківській області не хочуть бути "гарматним м'ясом" і почали все частіше звертатися до проєкту "Хочу жити" та здаватися у полон.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МО Андрій Юсов

За його словами, командування дотримується притаманної РФ тактики, яка полягає в посиланні військових на "м'ясні штурми", військові які не хочуть бути "гарматним м'ясом", почали частіше звертатися до проєкту "Хочу жити".

"Люди, які думали, що їх не відправлятимуть як "гарматне м’ясо" на штурмові дії, вважали, що відсидяться… тепер не хочуть вмирати. Деякі з них справді не бажають бути воєнними злочинцями й намагаються врятувати своє життя", — пояснив Юсов.

Кількість заявок на здачу у полон російських військових зросла з початку червня, це пов'язано насамперед з "м’ясними штурмами" з боку російського командування.

Україна, яка дотримується норм Женевської конвенції, надає таку можливість.

На початку червня бійці ЗСУ взяли у полон близько 60 російських військових під Вовчанськом на Харківському напрямку.