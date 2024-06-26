Зокрема, закон передбачає, що уряд повинен буде відшкодовувати кінотеатрам англомовні сеанси. Водночас кількість таких сеансів не може перевищувати 10% на місяць.

Сьогодні, 26 червня, президент Володимир Зеленський підписав закон про статус англійської мови в Україні (законопроєкт 9432).Про це свідчать дані картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Документ закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також він визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Також уряд повинен буде відшкодовувати кінотеатрам англомовні сеанси. Водночас кількість таких сеансів не може перевищувати 10% на місяць.

Крім того, закон визначає, що англійською мовою зобов'язані володіти державні службовці категорії "А", "Б" і "В" (дві останні – за переліком уряду), голови ОДА, їхні перші заступники та заступники, офіцери, які проходять службу за контрактом (перелік встановить уряд), поліціянти середнього і вищого складу Нацполіції (за переліком уряду), начальники інших правоохоронних органів, органів цивільного захисту, прокурори, посадовці податкових і митних органів (за переліком уряду) і керівники суб'єктів господарювання державного сектору економіки (теж за переліком уряду).

Водночас на період воєнного стану вимоги щодо знання англійської не застосовуватимуть. Службовці матимуть від двох до чотирьох років на вивчення англійської мови після завершення воєнного стану.

Інформація про культурні заходи, архівні документи, музейні експонати повинна мати ENG-версію. На це дається 2 роки.

Також закон передбачає:

на вокзалах, автовокзалах, аеропортах, у деяких видах транспорту інформація має дублюватися англійською мовою – на це два роки після набрання чинності цього закону

використання англійської для навчання в садочках та інших дошкільних закладах для малечі. Ця норма набуде чинності з вересня 2026

протягом чотирьох років після закінчення воєнного стану державні працівники з рівнем англійської В2 і вище почнуть отримувати 10% надбавки

Торік у червні президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт №9432 "Про застосування англійської мови в Україні". Його основна мета – підвищити рівень знань англійської серед українців. Дев’ята стаття законопроєкту регулює вживання англійської у сфері культури, в кінопрокаті зокрема. Передбачалося, що з 2025 50% англомовних фільмів кінотеатри демонструватимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами, а в 2027 такі покази мають охопити всі 100% англомовних стрічок. Однак ця поправка викликала критику серед представників галузі та суспільства загалом. Більше – в матеріалі "Кіно мовою оригіналу: сui prodest?".

Проти обмежень українського дубляжу виступив і уповноважений з питань української мови Тарас Кремінь.

В липні минулого року профільний комітет підтримав законопроєкт без включення спірних норм про обмеження кіно українською. У листопаді Верховна Рада ухвалила його за основу, а от до другого читання поки так і не дійшла.

У квітні цього року В'ятрович повідомляв, що комітет може повернути поправку про повернення відхилених обмежень на український дубляж кіно. Втім засідання комітету скасували.