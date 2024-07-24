На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, є поранені, серед них – поліцейські (оновлено)

На Херсонщині за минулу добу внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще принаймні четверо отримали поранення.

Про наслідки атаки повідомили очільник ОВА Олександр Прокудін та в МВС.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Приозерне, Чорнобаївка, Антонівка, Садове, Понятівка, Микільське, Чайкине, Бургунка, Крупиця, Гаврилівка, Качкарівка та місто Херсон.

Ворог поцілив в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 12 приватних будинків. Пошкоджено приватні автомобілі.

У МВС уточнили, що серед поранених є поліцейські.

"Окупанти атакували безпілотниками Дніпровський район Херсона – прицільно вдарили по службовому автомобілю слідчо-оперативної групи поліції. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень, двоє працівників поліції віком 21 та 22 роки отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Фото: МВС Наслідки атаки на Херсонську область

Також ворог атакував цивільне авто. Постраждав чоловік 57-років, який перебував на вулиці. А в Антонівці вибухову травму дістав чоловік 69-років.

За даними Херсонської міської військової адміністрації, загиблою є жінка.

Зазначимо, вночі Сили ППО збили над Україною 17 російських "шахедів" із 23, більшість – на Одещині. Також знищено вісім розвідувальних ворожих безпілотників.