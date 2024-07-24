Графіки відключень світла скасували до 16:00

Для Одеської області – до 18:00.

В Україні на сьогодні, 24 липня, графіки відключень світла скасували до 16 години. Про це повідомили в ДТЕК.

А в Одеській області світло не вимикатимуть аж до 18 години. У разі змін ДТЕК обіцяли повідомити.

"Графіки відключень скасовані до 16:00", – йдеться у повідомленні.