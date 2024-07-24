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Графіки відключень світла скасували до 16:00

Для Одеської області – до 18:00. 

Графіки відключень світла скасували до 16:00
Фото: Lb.ua

В Україні на сьогодні, 24 липня, графіки відключень світла скасували до 16 години. Про це повідомили в ДТЕК.

А в Одеській області світло не вимикатимуть аж до 18 години. У разі змін ДТЕК обіцяли повідомити.

"Графіки відключень скасовані до 16:00", – йдеться у повідомленні.

  • У кінця лютого Росія відновила удари по українській енергетиці. Відтоді енергетичні об'єкти пережили вісім масованих атак.
  • З травня в країні знову почали планово обмежувати електропостачання. Найважчою ситуація стала в липні, але в 20-х числах вона дещо покращилася – на тлі виведення з ремонту блоків АЕС. Однак графіки все ще діють для всіх областей.
  • Більше на цю тему – в матеріалі "Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?". 
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