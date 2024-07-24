На Тернопільщині поліція задокументувала факти хабарництва працівників ТЦК

Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомляє, що його керівництво продовжує системно протидіяти проявам корупції та хабарництва у своїх підпорядкованих підрозділах та очищатися від осіб які, своїми діями дискредитують ЗСУ.
Зазначається, що за результатами спільної роботи з Національною поліцією України було задокументовано факти неправомірної діяльності військовослужбовців одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Керівництво Тернопільського обласного ТЦК запевняє, що всебічно сприятиме проведенню слідства.
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“Ми розраховуємо на належну правову оцінку скоєного та невідворотність покарання винних. З метою запобігання виникнення таких випадків, просимо громадян повідомляти про подібні факти та негайно звертатися до правоохоронних органів”, – йдеться у повідомленні ТЦК.
Громадян застерігають, що за пропозицію чи обіцянку службовим особам ТЦК щодо надання неправомірної вигоди передбачено кримінальну відповідальність, згідно з чинним законодавством України.