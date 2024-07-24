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На Тернопільщині поліція задокументувала факти хабарництва працівників ТЦК

Керівництво Тернопільського обласного ТЦК запевняє, що всебічно сприятиме проведенню слідства.

На Тернопільщині поліція задокументувала факти хабарництва працівників ТЦК
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомляє, що його керівництво продовжує системно протидіяти проявам корупції та хабарництва у своїх підпорядкованих підрозділах та очищатися від осіб які, своїми діями дискредитують ЗСУ. 

Зазначається, що за результатами спільної роботи з Національною поліцією України було задокументовано факти неправомірної діяльності військовослужбовців одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Керівництво Тернопільського обласного ТЦК запевняє, що всебічно сприятиме проведенню слідства.

“Ми розраховуємо на належну правову оцінку скоєного та невідворотність покарання винних. З метою запобігання виникнення таких випадків, просимо громадян повідомляти про подібні факти та негайно звертатися до правоохоронних органів”, – йдеться у повідомленні ТЦК.

Громадян застерігають, що за пропозицію чи обіцянку службовим особам ТЦК щодо надання неправомірної вигоди передбачено кримінальну відповідальність, згідно з чинним законодавством України.

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