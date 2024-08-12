Хакери розповсюджують шкідливе ПЗ нібито від імені СБУ, - Держспецзв'язку

Наразі виявлено вже більше 100 уражених комп'ютерів, зокрема, серед державних органів та органів місцевого самоврядування.

Сьогодні, 12 серпня, урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксоване масове розповсюдження електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням, що надсилаються начебто від імені Служби безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

Листи містять посилання щодо завантаження файлу з назвою "Документи.zip", насправді ж перехід за посиланням ініціює завантаження MSI-файлу, відкриття якого призведе до запуску шкідливої програми ANONVNC, що дозволяє зловмисникам отримати прихований несанкціонований доступ до комп’ютера жертви.

CERT-UA виявлено вже більше 100 уражених комп'ютерів, зокрема, серед державних органів та органів місцевого самоврядування.

"CERT-UA було вжито невідкладних заходів щодо зменшення вірогідності реалізації кіберзагрози. Закликаємо бути особливо уважними і невідкладно звертатися до CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності", - йдеться в повідомленні.

Раніше також повідомлялося, що російські хакери намагаються зламати комп'ютери дипломатів через рекламу авто.