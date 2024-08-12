СБУ затримала трьох проросійських агітаторів, серед яких - представник партії Шарія

Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки викрила ще трьох прокремлівських агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Вони публічно підтримували збройну агресію Росії та закликали до захоплення всієї території нашої держави.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, у Миколаївській області затримано керівника підпільного осередку партії Шарія. Зловмисник намагався налагодити підривну діяльність прокремлівської "філії" у прифронтових районах області.

Для цього він залучив п’ятьох місцевих жителів, колишніх представників забороненої партії, та створив власний Телеграм-канал. Там вони поширювали фейки російської пропаганди, в яких "відбілювали" воєнні злочини росіян та виправдовували захоплення частини території України.

Також адміністратор ворожого інтернет-ресурсу закликав ухилятися від мобілізації в Україні та підбурював до провокацій проти співробітників ТЦК.

На Запоріжжі затримано місцевого жителя – представника російської партії ЛДПР, яка підтримує війну проти України. На своїй сторінці в "Однокласниках" він агітував до захоплення обласного центру та підняття прапора рф на місцевих держустановах.

У Тернопільській області викрито проросійську пропагандистку з Дніпра, яка розповсюджувала у Телеграм-каналах дописи ексочільника забороненої партії "Держава" Дмитра Васильця.

Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Фото: СБУ

Злочинні дії очільника підпільного осередку партії Шарія додатково кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підривної діяльності на користь РФ. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше, в квітні, СБУ заявила про затримання соратниці Шарія за підозрою у поширенні фейків про Сили оборони України.