Прокуратура у взаємодії з керівництвом Міноборони та ЗСУ викрила масштабну схему розкрадання 1,5 млрд грн, виділених на оборону

У ході масштабної спецоперації викрито 28 службовців у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Черкаській областях.

Під час масштабної спецоперації у рамках розслідування щодо розкрадання понад 1,5 млрд грн, виділених на потреби оборони, правоохоронці провели 65 обшуків та повідомили про підозри 28 службовцям по всій Україні.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

"За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генпрокурора спільно з ДБР, СБУ, НПУ, УСР, БЕБ, у взаємодії з керівництвом Міноборони та ЗСУ, проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених на потреби оборони України. Загальна сума збитків державі становить понад 1,5 млрд грн", — ідеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

У ході розслідування з'ясувалося, що до р озкрадання коштів причетні службовці Міністерства оборони, військових частин, ТЦК та СП, обласних військових адміністрацій та міських рад, а також директори підприємств у багатьох регіонах України.

Фото: Офіс генпрокурора

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 28 особам, з них 9 — у складі організованих злочинних груп.

Серед підозрюваних – начальник одного із управлінь Міністерства оборони України, начальник ТЦК та СП на Донеччині, більше 7 співробітників військових частин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Черкаській областях, 5 службовців міських рад на Полтавщині та Дніпропетровщині, а також представники комерційних структур.

Фото: Офіс генпрокурора

Підозрюваним інкримінують розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час закупівель товарів за завищеними цінами та завищення вартості робіт, неналежне виконання обов’язків, службову недбалість при здійсненні приймання неякісного форменого одягу для ЗСУ, підроблення та використання підроблених документів.

Одному з підозрюваних – начальнику Головного управління Міноборони інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

"Знаючи про наявність держконтракту, він уклав додаткову угоду та безпідставно перерахував державні кошти підприємству", — повідомили в ОГП.

Фото: Офіс генпрокурора

У межах слідства правоохоронці провели понад 65 обшуків в установах, організаціях по всій території України (Західному, Центральному, Південному та Східному регіонах).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідчі дії у кримінальних провадженнях тривають.