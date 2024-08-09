Держстат: у липні споживчі ціни зросли на 4,3% від початку року

Споживчі ціни у липні цього року порівняно з червнем не змінилися, водночас із початку року зросли на 4,3%.
Про це повідомила Державна служба статистики.
Базова інфляція минулого місяця порівняно з червнем становила 0,7%, з початку року – 4,1%.
Щодо цін, то на споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше (на 19,6% та 11,4%) подешевшали овочі та яйця. На 0,6–0,4% знизилися ціни на сало, м'ясо птиці. Водночас на 12,1% подорожчав цукор, на 3,9–0,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, хліб, безалкогольні напої, рис, фрукти, кисломолочну продукцію, молоко, макаронні вироби, масло.
Держстат зазначив, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, зокрема, на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,7%. Одяг і взуття подешевшали на 3,7%, зокрема, одяг – на 4,1%, взуття – на 3,4%. Ціни на транспорт зросли на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,8%, а також палива та мастил на 0,6%.