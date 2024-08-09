Держстат: у липні споживчі ціни зросли на 4,3% від початку року

Споживчі ціни у липні цього року порівняно з червнем не змінилися, водночас із початку року зросли на 4,3%.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Базова інфляція минулого місяця порівняно з червнем становила 0,7%, з початку року – 4,1%.

Щодо цін, то на споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше (на 19,6% та 11,4%) подешевшали овочі та яйця. На 0,6–0,4% знизилися ціни на сало, м'ясо птиці. Водночас на 12,1% подорожчав цукор, на 3,9–0,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, хліб, безалкогольні напої, рис, фрукти, кисломолочну продукцію, молоко, макаронні вироби, масло.

Зміни споживчих цін у липні 2024 року

Держстат зазначив, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, зокрема, на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,7%. Одяг і взуття подешевшали на 3,7%, зокрема, одяг – на 4,1%, взуття – на 3,4%. Ціни на транспорт зросли на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,8%, а також палива та мастил на 0,6%.