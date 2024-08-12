Росіяни поранили цивільну мешканку Херсонщини

Близько 21:00 12 серпня російські війська атакували безпілотником Антонівку у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Через скидання вибухівки з дрона 69-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та стегна”, - йдеться у повідомленні.
Стан пораненої жінки оцінюють як середньої тяжкості, її шпиталізували.
- 12 серпня Росія знову обстріляла Дніпровський район Херсона. Під обстріл потрапили житлові квартали. Відомо про трьох поранених, серед яких - дитина.
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Цього ж дня окупанти поранили 61-річного чоловіка.
- Напередодні ворог убив 93-річну жінку у передмісті Херсона. Ще троє жителів отримали травми.