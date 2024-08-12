Росіяни поранили цивільну мешканку Херсонщини

Цього ж дня окупанти поранили 61-річного чоловіка.

Стан пораненої жінки оцінюють як середньої тяжкості, її шпиталізували.

“Через скидання вибухівки з дрона 69-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини та стегна”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

Близько 21:00 12 серпня російські війська атакували безпілотником Антонівку у Херсонській області.

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