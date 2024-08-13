Внаслідок російського обстрілу загинув мешканець Сумщини

Сьогодні, 13 серпня, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миколаївська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 45 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 95 вибухів.

Краснопільську громаду росіяни атакували артилерією, безпілотниками та КАБом. Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа на власному подвір’ї, ще двох мирних жителів громади було поранено.

По Новослобідській громаді окупати вдарили КАБом, дроном та мінометом, а по Білопільській - з артилерії та КАБами.

Великописарівську громаду армія РФ атакувала дронами та з мінометів, Есманьську - мінометами, а Свеську - дроном.

Крім того, КАБами атакували Сумську, Хотінську, Миколаївську, Юнаківську та Ворожбянську громади.