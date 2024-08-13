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Патрульні поліцейські евакуювали з Мирнограда на Донеччині дві родини з дітьми

У Покровському районі також триває евакуація.

Патрульні поліцейські евакуювали з Мирнограда на Донеччині дві родини з дітьми
З Лиманської громади евакуювали дві родини з дітьми
Фото: Скріншот з відео

Поліцейські евакуювали з Мирнограда Донецької області дві родини з дітьми. Також евакуація триває в населених пунктах Покровського району.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Поліцейські батальйону патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ намагаються переконати місцевих жителів евакуюватися у безпечні міста.

"Нещодавно вдалося евакуювати шістьох дітей та трьох дорослих. Аби створити безпечніші умови для малечі та батьків поліцейські вивозять їх на броньованому авто, попередньо вдягнувши засоби безпеки", — додають у Нацполіції.

За останню добу поліцейські евакуювали з селища Курилівка Харківської області шість мешканців - п'ятьох жінок та чоловіка.

"Білий янгол" в Донецькій області евакуював двох дітей віком 5 та 1,5 років. Обох хлопчиків вивезли із села Новоекономічне.

На Сумщині розпочалась обов’язкова евакуація з 5 громад Сумського району.

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