У Покровському районі також триває евакуація.

З Лиманської громади евакуювали дві родини з дітьми

Поліцейські евакуювали з Мирнограда Донецької області дві родини з дітьми. Також евакуація триває в населених пунктах Покровського району.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Поліцейські батальйону патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ намагаються переконати місцевих жителів евакуюватися у безпечні міста.

"Нещодавно вдалося евакуювати шістьох дітей та трьох дорослих. Аби створити безпечніші умови для малечі та батьків поліцейські вивозять їх на броньованому авто, попередньо вдягнувши засоби безпеки", — додають у Нацполіції.

За останню добу поліцейські евакуювали з селища Курилівка Харківської області шість мешканців - п'ятьох жінок та чоловіка.

"Білий янгол" в Донецькій області евакуював двох дітей віком 5 та 1,5 років. Обох хлопчиків вивезли із села Новоекономічне.

На Сумщині розпочалась обов’язкова евакуація з 5 громад Сумського району.

