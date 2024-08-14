Байден прокоментував українську операцію у Курській області РФ

Президент США Джо Байден вперше прокоментував українську операцію у Курській області Росії.

Про це повідомляє New York Post.

Байден заявив, що раптове вторгнення України в Росію “створює справжню дилему” для російського президента Володимира Путіна.

Він зауважив що американський уряд перебуває в “постійному контакті” з Києвом.

Держдепартамент наголосив, що США не залучені до жодної складової, планування чи підготовки операції у Курській області.

Заяви росіян про те, що операція України у Курській області координується Заходом – путінська пропаганда, сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Американські сенатори від демократів і республіканців підтримали військову операцію України у Курській області.

Речниця Білого дому Каріна Жан-П'єр, коментуючи події в Курській області, нагадала, що з цієї території росіяни атакують Україну.

Речник Держдепартаменту повідомив, що США не отримували від України попереджень про операції в Курській області Росії.

Українські союзники обережні в своїх оцінках подій, але в ЄС наголошували, що Україна має право на захист.