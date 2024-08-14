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Байден прокоментував українську операцію у Курській області РФ

На думку Байдена, українська операція “створює справжню дилему” для російського диктатора Путіна. 

Байден прокоментував українську операцію у Курській області РФ
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден вперше прокоментував українську операцію у Курській області Росії.

Про це повідомляє New York Post.

Байден заявив, що раптове вторгнення України в Росію “створює справжню дилему” для російського президента Володимира Путіна. 

Він зауважив що американський уряд перебуває в “постійному контакті” з Києвом.

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