У Тель-Авіві у чоловіка вибухнула бомба у наплечнику. Поліція підозрює тероризм

У Тель-Авіві вчора ввечері вибухнула бомба у наплечнику 50-річного чоловіка, який загинув унаслідок вибуху, пише Time of Israel.

Чоловік ніс рюкзак на плечі, коли бомба вибухнула. Окрім того, поранення середньої тяжкості отримав перехожий на електросамокаті.

Медики констатували смерть чоловіка, який ніс бомбу, на місці події та евакуювали пораненого до лікарні.

Інцидент розслідує поліція ‒ як можливий терористичний акт та Загальна служба безпеки Ізраїлю (Shin Bet).

Поки невідомо, що спричинило вибух бомби та чи був вибух випадковий.

Начальник поліції Тель-Авіва Перетц Амар зазначив, що мотив можна встановити через особу загиблого, однак тіло важко ідентифікувати. “Ми знаємо, що він не невинна цивільна особа, а той, хто мав при собі вибуховий пристрій”, ‒ сказав правоохоронець.

“Це може бути терор і кримінал. Можливість терору реальна”, ‒ додав він.

У вихідні президент США Джо Байден заявив американським журналістам, що він “оптимістично налаштований” щодо можливого досягнення угоди про припинення вогню у Смузі Гази між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.