Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
“Вибачтесь і замовкніть”: Дональд Туск звернувся до прихильників “Північних потоків”
“Вибачтесь і замовкніть”: Дональд Туск звернувся до прихильників “Північних потоків”
Авіація повітряних сил ЗСУ вразила ще один міст у Курській області
Авіація повітряних сил ЗСУ вразила ще один міст у Курській області
Про російські стратегії закінчення війни
Про російські стратегії закінчення війни
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
ГоловнаСвіт

У Тель-Авіві у чоловіка вибухнула бомба у наплечнику. Поліція підозрює тероризм

Чоловік загинув, а перехожий на самокаті отримав поранення.

У Тель-Авіві у чоловіка вибухнула бомба у наплечнику. Поліція підозрює тероризм
Фото: timesofisrael.com

У Тель-Авіві вчора ввечері вибухнула бомба у наплечнику 50-річного чоловіка, який загинув унаслідок вибуху, пише Time of Israel.

Чоловік ніс рюкзак на плечі, коли бомба вибухнула. Окрім того, поранення середньої тяжкості отримав перехожий на електросамокаті. 

Медики констатували смерть чоловіка, який ніс бомбу, на місці події та евакуювали пораненого до лікарні.

Інцидент розслідує поліція ‒ як можливий терористичний акт та Загальна служба безпеки Ізраїлю (Shin Bet).

Поки невідомо, що спричинило вибух бомби та чи був вибух випадковий.

Підписуйтесь на наш Google News

Начальник поліції Тель-Авіва Перетц Амар зазначив, що мотив можна встановити через особу загиблого, однак тіло важко ідентифікувати. “Ми знаємо, що він не невинна цивільна особа, а той, хто мав при собі вибуховий пристрій”, ‒ сказав правоохоронець.

“Це може бути терор і кримінал. Можливість терору реальна”, ‒ додав він. 

У вихідні президент США Джо Байден заявив американським журналістам, що він “оптимістично налаштований” щодо можливого досягнення угоди про припинення вогню у Смузі Гази між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies