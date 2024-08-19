Повідомлень про постраждалих або загиблих немає.

Пожежні борються з вогнем на острові Мадейра, Португалія, 18 серпня 2024 року.

Частину південного узбережжя атлантичного острова Мадейра, популярного туристичного місця, який перебуває у володінні Португалії, охопила лісова пожежа, пише Reuters.

Лісова пожежа, яка почалася в середу у віддаленому сільському районі Рібейра-Брава, поширилася на сусідній муніципалітет Камара-де-Лобос і тепер має три фронти, повідомила влада острова.

З вогнем борються майже 200 пожежників, але висока температура, низька вологість і сильний вітер ускладнюють зусилля.

Президент регіонального уряду Мадейри Мігель Альбукерке заявив, що “пожежа сталася через підпал у важкодоступному районі, де не могла діяти авіаційна підтримка”.

Повідомлень про постраждалих або загиблих немає, але 160 людей були евакуйовані з міркувань безпеки.

На всьому узбережжі Мадейри, автономного регіону Португалії, де проживає близько 250 000 осіб, через високі температури оголошено помаранчевий небезпеки ‒ другий найвищий.

Фото: EPA/UPG

За даними метеорологічного агентства IPMA, за останні кілька днів температура на Мадейрі досягла 30 градусів за Цельсієм. На острові скасували десятки авіарейсів.

Фото: EPA/UPG Пожежні борються з вогнем на острові Мадейра, Португалія, 18 серпня 2024 року.

Фото: EPA/UPG Пожежні борються з вогнем на острові Мадейра, Португалія, 18 серпня 2024 року.