Авіація повітряних сил ЗСУ вразила ще один міст у Курській області
Авіація повітряних сил ЗСУ вразила ще один міст у Курській області
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
“Вибачтесь і замовкніть”: Дональд Туск звернувся до прихильників “Північних потоків”
“Вибачтесь і замовкніть”: Дональд Туск звернувся до прихильників “Північних потоків”
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Про російські стратегії закінчення війни
Про російські стратегії закінчення війни
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
ГоловнаСвіт

З лісовою пожежею на Мадейрі борються 200 пожежників. Влада каже про підпал

Повідомлень про постраждалих або загиблих немає.

З лісовою пожежею на Мадейрі борються 200 пожежників. Влада каже про підпал
Пожежні борються з вогнем на острові Мадейра, Португалія, 18 серпня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Частину південного узбережжя атлантичного острова Мадейра, популярного туристичного місця, який перебуває у володінні Португалії, охопила лісова пожежа, пише Reuters.

Лісова пожежа, яка почалася в середу у віддаленому сільському районі Рібейра-Брава, поширилася на сусідній муніципалітет Камара-де-Лобос і тепер має три фронти, повідомила влада острова.

З вогнем борються майже 200 пожежників, але висока температура, низька вологість і сильний вітер ускладнюють зусилля.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Президент регіонального уряду Мадейри Мігель Альбукерке заявив, що “пожежа сталася через підпал у важкодоступному районі, де не могла діяти авіаційна підтримка”.

Повідомлень про постраждалих або загиблих немає, але 160 людей були евакуйовані з міркувань безпеки. 

На всьому узбережжі Мадейри, автономного регіону Португалії, де проживає близько 250 000 осіб, через високі температури оголошено помаранчевий небезпеки ‒ другий найвищий. 

Фото: EPA/UPG

За даними метеорологічного агентства IPMA, за останні кілька днів температура на Мадейрі досягла 30 градусів за Цельсієм. На острові скасували десятки авіарейсів.

Пожежні борються з вогнем на острові Мадейра, Португалія, 18 серпня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Пожежні борються з вогнем на острові Мадейра, Португалія, 18 серпня 2024 року.

Пожежні борються з вогнем на острові Мадейра, Португалія, 18 серпня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Пожежні борються з вогнем на острові Мадейра, Португалія, 18 серпня 2024 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies