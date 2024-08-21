Росіяни поранили на Сумщині 5 цивільних

Сьогодні, 21 серпня, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 113 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 256 вибухів.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни вдарили мінометами і поранили трьох цивільних. Також громаду атакували з артилерії, дронами та КАБами.

Ще одну людину поранили у Глухівській громаді, яку атакували FPV-дронами та з АГС.

Також поранено місцевого мешканця у Дружбівській громаді, її атакували КАБами, дронами та артилерією.

По Великописарівській та Білопільській громадам ворог бив з артилерії, мінометів та FPV-дронами.

Есманьську та Зноб-Новгородську громади росіяни атакували дронами та мінометами, а Шалигинську - дронами та КАБами.

Путивльську громаду атакували БпЛА типу “Шахед”, а Хотінську - БпЛА типу “Ланцет”.

По Новослобідській громаді армія РФ вдарила КАБами, мінометами та FPV-дронами.

Миропільську громаду атакували FPV-дронами та БпЛА типу “Ланцет”.

На Березівську та Юнаківську громади скинули КАБи, а Сумську обстріляли ракетою.

А по Середино-Будській громаді окупати вдарили FPV-дронами.