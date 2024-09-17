У Запорізькій області пролунали чисельні вибухи

Сьогодні ввечері, 17 вересня, у Запорізькій області пролунали вибухи.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пізніше він повідомив, що у області пролунали чергові вибухи, а згодом у Запорізькій області відбулась ще серія вибухів.

Інформацію про вибухи у Запоріжжі підтвердила і секретарка Запорізької міськради Регіна Харченко.

В свою чергу, Повітряні сили повідомили, що продовжується активність ворожої тактичної авіації у Запорізькій області із застосуванням авіаційних засобів ураження.