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У Запорізькій області пролунали чисельні вибухи

Подробиць наразі не повідомляють.

Сьогодні ввечері, 17 вересня, у Запорізькій області пролунали вибухи.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пізніше він повідомив, що у області пролунали чергові вибухи, а згодом у Запорізькій області відбулась ще серія вибухів

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Інформацію про вибухи у Запоріжжі підтвердила і секретарка Запорізької міськради Регіна Харченко.

В свою чергу, Повітряні сили повідомили, що продовжується активність ворожої тактичної авіації у Запорізькій області із застосуванням авіаційних засобів ураження.

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