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СБУ викрила агентів ФСБ, які коригували російські удари по Донеччині

Їх дистанційно завербувала російська спецслужба через знайому – колишню мешканку Краматорська, яка у 2022 році виїхала до Росії. 

СБУ викрила агентів ФСБ, які коригували російські удари по Донеччині

Служба безпеки затримала ще двох агентів російської військової контррозвідки ФСБ у Донецькій області, йдеться у пресрелізі.

За матеріалами справи, зловмисники коригували російські удари по українських військах, що тримають оборону на Краматорському та Новопавлівському напрямках. 

Розслідування встановило, що ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів: 41-річна медсестра та 56-річний водій приватної компанії.

Фігуранти діяли окремо один від одного, але мали на спільного куратора – кадрового співробітника військової контррозвідки ФСБ. За його вказівками агенти об’їжджали місцевість і приховано фіксували локації укріпрайонів та бойових позицій української артилерії, що тримає під вогневим контролем штурмові групи противника. Крім того зрадники “зливали” окупантам маршрути руху колон військової бронетехніки Сил оборони у напрямку передової.

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Служба безпеки своєчасно викрила фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала. Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на обох напрямках на східному фронті.

За даними слідства, обидвох фігурантів дистанційно завербувала російська спецслужба через їхню знайому – колишню мешканку Краматорська, яка у 2022 році виїхала до Росії. Там її завербувала російська спецслужба і доручила сформувати агентурну мережу у прифронтовому місті.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

  • Раніше в Офісі генпрокурора та СБУ повідомили про затримання відомого адвоката із Дніпра, який "здавав" ворогу локації складів ЗСУ та корегував удари по місту.
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