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​Переправників чоловіків за кордон відправили під варту, їм загрожує ув'язнення

Чотирьох чоловіків  можуть позбавити волі на строк від 7 до 9 років.

​Переправників чоловіків за кордон відправили під варту, їм загрожує ув'язнення
Відправили під варту переправників нелегалів
Фото: ДПСУ

Чотирьом жителям Закарпаття, які причетні до переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон у Румунію, загрожує ув'язнення на строк від 7 до 9 років.

Про це повідомили у ДПСУ.

Правоохоронці повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Підозрювані причетні до спроби незаконного переправлення в Румунію трьох чоловіків.

13 січня прикордонний наряд відділу «Тячів» зупинив на річковій ділянці трьох порушників кордону.     

Чоловіки скористалися послугами переправників, які пообіцяли їм безпечний перетин держрубежу через повноводу та крижану річку Тиса. За перетинання кордону у такий спосіб чоловіки сплатили своїм «помічникам» по 8 тисяч доларів США.

Згодом з’ясували, що до незаконного переправлення осіб причетні двоє жителів села Руське Поле 56 та 35 років, 23-річний житель села Грушово та 52-річний житель Міжгір’я. 

Учора правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів  кримінального провадження та вилучили предмети та матеріали, які можуть стати доказами їх протиправної діяльності.

Наразі двом фігурантам суд обрав запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у 908 тисяч гривень. Ще один утримуватиметься під вартою 60 діб  із можливістю внесення застави у розмірі 302 800 гривень.Слідчі заходи тривають. У разі доведення вини фігурантів у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

  • Знайшли трьох українців, які тиждень блукали засніженим високогір’ям у пошуках кордону.
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