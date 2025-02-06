Упродовж доби Сили оборони уразили 19 районів зосередження особового складу та техніки ворога

За добу на фронті відбулося 90 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.

Розпочалась тисяча сімдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської федерації проти України. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління, артилерійський засіб, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Як повідомив Генштаб, загалом протягом минулої доби зафіксовано 90 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 134 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 107 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2293 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Галаганівка, Ступочки, Клебан-Бик, Катеринівка, Дружба, Улакли, Покровськ, Сергіївка, Новопавлівка, Андріївка, Комар, Розлив, Бурлацьке, Багатир, Новопіль, Гуляйполе, Єгорівка, Білогір’я.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Вовчанська та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників у районах Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру та Ступочок.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського.

Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові і наступальні дії агресора в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надіївки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили три атаки позицій наших військ поблизу Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки в напрямку Новополя.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили дев’ять атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 54 авіаційних ударів, із застосуванням 78 керованих бомб, а також здійснив 415 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Фото: Генштаб

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.