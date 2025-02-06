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Суд залишив під вартою екскомандира 155 бригади Рюмшина, але зменшив заставу з 90 до 50 млн гривень

Троє народних депутатів заявили про намір взяти військового на поруки.

Суд залишив під вартою екскомандира 155 бригади Рюмшина, але зменшив заставу з 90 до 50 млн гривень
Дмитро Рюмшин у залі суду, 22 січня 2025 року
Фото: Громадське

Київський апеляційний суд залишив екскомандира 155 бригади Дмитра Рюмшина під вартою. Йому закидають масові випадки самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Водночас, суд зменшив заставу з 90 до 50 мільйон гривень.

22 січня суд обрав Дмитру Рюмшину запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою застави в 90 мільйонів гривень. Це рішення оскаржувалось сьогодні в апеляційному суді.

Троє народних депутатів заявили про намір взяти військового на поруки.

Правоохоронці підозрюють екскомандира бригади у бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану, заявляючи, що він «не реагував на правопорушення в його підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини його бійцями». Окремі випадки СЗЧ, за даними слідства, відбулися на території ЄС, де бригада проходила навчання.

Рюмшин своєї провини не визнає.

Справа екскомбрига Рюмшина

  • Журналіст Юрій Бутусов розповів про те, що зі 15-ої бригади понад 1000 військових пішли в СЗЧ – як в Україні, так і у Франції, де на навчаннях перебували бійці. Підтвердив випадки дезертирства і французький Генштаб.
  • Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий назвав "непросту ситуацію із СЗЧ" у 155-й бригаді наслідком низької ефективності командирів середньої ланки.
  • У січня ДБР затримало командира однієї з рот бригади "Анна Київська", якого підозрюють у самовільному залишенні частини та підбурюванні до цього побратимів.
  • 20 січня Служба безпеки спільно з Національною поліцією та працівниками ДБР затримала Рюмшина, якого підозрюють у дозволі підлеглим самовільно залишати частину. 22 січня суд обрав йому запобіжний захід - військового відправили під варту з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень.
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