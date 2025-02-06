Суд залишив під вартою екскомандира 155 бригади Рюмшина, але зменшив заставу з 90 до 50 млн гривень

Київський апеляційний суд залишив екскомандира 155 бригади Дмитра Рюмшина під вартою. Йому закидають масові випадки самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Водночас, суд зменшив заставу з 90 до 50 мільйон гривень.

22 січня суд обрав Дмитру Рюмшину запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою застави в 90 мільйонів гривень. Це рішення оскаржувалось сьогодні в апеляційному суді.

Троє народних депутатів заявили про намір взяти військового на поруки.

Правоохоронці підозрюють екскомандира бригади у бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану, заявляючи, що він «не реагував на правопорушення в його підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини його бійцями». Окремі випадки СЗЧ, за даними слідства, відбулися на території ЄС, де бригада проходила навчання.

Рюмшин своєї провини не визнає.

Справа екскомбрига Рюмшина