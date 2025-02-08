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У Херсоні центральна частина міста залишилася без електропостачання

Без світла залишилася частина приватного сектора Дніпровського району.

У Херсоні центральна частина міста залишилася без електропостачання
Фото: EPA/UPG

8 лютого унаслідок російського обсрілу центральна частина Херсона залишилася без електропостачання. 

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок чергового ворожого обстрілу Дніпровського району пошкоджені лінії електропередач", — ідеться у повідомленні.

За словами Мрочка, частина приватного сектора Дніпровського району Херсона наразі без електропостачання.

  • Вранці 8 лютого російські війська вдарили по Центральному районі Херсона. Під ударами опинились оселі та складські приміщення. Відомо про трьох постраждалих.
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