У Херсоні центральна частина міста залишилася без електропостачання

8 лютого унаслідок російського обсрілу центральна частина Херсона залишилася без електропостачання.
Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Внаслідок чергового ворожого обстрілу Дніпровського району пошкоджені лінії електропередач", — ідеться у повідомленні.
За словами Мрочка, частина приватного сектора Дніпровського району Херсона наразі без електропостачання.
- Вранці 8 лютого російські війська вдарили по Центральному районі Херсона. Під ударами опинились оселі та складські приміщення. Відомо про трьох постраждалих.