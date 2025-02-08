У Херсоні центральна частина міста залишилася без електропостачання

За словами Мрочка, частина приватного сектора Дніпровського району Херсона наразі без електропостачання.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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