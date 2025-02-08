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Енергетики завершили ремонт електромереж на Донеччині, які зазнали пошкоджень через російські обстріли

Повністю повернути електрику планують сьогодні протягом дня.

Енергетики завершили ремонт електромереж на Донеччині, які зазнали пошкоджень через російські обстріли
Комунальники ремонтують обладнання енергетичної інфраструктури після ракетного удару по центральному регіоні України, 02 березня
Фото: EPA/UPG

У Донецькій області енергетики завершили ремонт пошкоджених унаслідок російських обстрілів електромереж.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Звечора Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка перебували без електрики внаслідок ворожого обстрілу. Зараз фахівці вже розпочали поступове підключення всіх споживачів, у тому числі об'єктів теплопостачання", — ідеться у повідомленні.

За словами Філашкіна, повернути електрику в повному обсязі планують сьогодні протягом дня.

  • Упродовж доби російська армія вісім разів атакувала населені пункти Донецької області. Пошкоджено електромережі, аграрний об'єкт, поранені цивільні.
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