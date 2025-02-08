Енергетики завершили ремонт електромереж на Донеччині, які зазнали пошкоджень через російські обстріли

Комунальники ремонтують обладнання енергетичної інфраструктури після ракетного удару по центральному регіоні України, 02 березня

У Донецькій області енергетики завершили ремонт пошкоджених унаслідок російських обстрілів електромереж.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Звечора Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка перебували без електрики внаслідок ворожого обстрілу. Зараз фахівці вже розпочали поступове підключення всіх споживачів, у тому числі об'єктів теплопостачання", — ідеться у повідомленні.

За словами Філашкіна, повернути електрику в повному обсязі планують сьогодні протягом дня.